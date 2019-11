Sevgilisi müğənni Mina Hüseynə xəyanət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni dəfələrlə xəyanətlə üzləşdiyini deyib:

“Bu mövzulara toxunmasaq, yaxşı olar. Mən sadəcə sənət haqqında düşünürəm. Özümü dünya ulduzu kimi görmək istəyirəm”.

Müğənni əlavə edib ki, hazırda sevgilisi yoxdur. O, üç dəfə uğursuz sevgi yaşadığını deyib.

