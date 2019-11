Dünən "Çempionlar liqası"nın qrup mərhələsində "Real Madrid" və "Qalatasaray" komandalarının oyunu baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış meyxanaçı Vüqar oyundan əvvəl Topazda İspaniya komandasının 6:0 hesabı ilə qələbə qazanmağına 3000 manat pul qoyub.

Əmsalı 48 olan bu təxminin doğru çıxdığına görə, tanınmış meyxanaçı 144000 manat pul qazanıb.

