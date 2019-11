Toyda doğulan azərbaycanlı, toyda da öldü - Adı da Toydadır

Bacımın yoldaşını anası toyda dünyaya gətirib. Adını da Toyda qoyublar. İndi toyda öldü. Kənddə xeyir iş var imiş, gedib. Məclisin sonunda Toyda yıxılıb, həkim çatana kimi keçinib.

Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri aşıq Telli Borçalı "Şou ATV" verililişində deyib. O, bacısının ərinin bu yaxınlarda toy məclisində dünyasını dəyişdiyini deyib:

"İki övladı qaldı. Bacıma bəd xəbəri qaynı verib. Həmin gün ATV-də çəkilişdə idim. Telefonum da sönmüşdü. Getdim evə açdım ki, nə qədər zəng gəlib. Zəng vuranda artıq bəd xəbəri dedilər".(axsam.az)

