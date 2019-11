Yeni Baş Nazir Əli Əsədovun Nazirlər Kabinetində kadr islahatları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ə.Əsədovun sərəncamı ilə Zakir Paşayev Baş Nazirin köməkçisi vəzifəsinə təyin edilib.

Bununla da Baş Nazirin köməkçilərinin sayı üçə çatıb.

Qeyd edək ki, Baş Nazirin digər köməkçiləri - Ələsgər Ələsgərov və Sabir Bayramovdur.

