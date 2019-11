ARB TV-nin “Üçəlli” səhər şousunda qonaq olan Əməkdar artist Elxan Şirinov ifası ilə müzakirə mövzusu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, E.Şirinov canlı yayımda Azərbaycan muğamını almanca ifa edib.

Onun bu çıxışı sosial şəbəkələrdə də maraqla qarşılanıb.

