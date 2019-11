Bakıda baş vermiş qəza anı kameraya düşüb.

Metbuat.az avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Zərifə Əliyeva küçəsində baş verib.

Belə ki, işıqforun son saniyəsidə yolayrıcına daxil olan "Mercedes" markalı, üzərində taksi nişanı olan avtomobili "Toyota" markalı maşının önünə çıxırb.

Ardınca isə digər taksi ilə toqquşub.

Videonu təqdim edirik:

