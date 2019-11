2 cinayət törədən 13 yaşlı uşaq ayaqları bağlı ikən polisdən qaçdı

Amerikanın cənubi Karolina əyalətində iki nəfəri öldürməkdə günahlandırılan 13 yaşlı cinayət şübhəlisi məhkəmə binasından polislərin gözü qabağında qaçıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, ayaqları bağlı şəkildə polislərin arasından qaçmağı bacaran uşaq bütün Amerikada böyük marağa səbəb olub. Jericho V adlı uşaq üçün başladılan axtarış əməliyyatına helikopterlər də qatılıb. Jericho V çərşənbə günü anasının yanında tapılıb.

Jericho ötən ay evlərində ölü tapılan iki qardaşının ölümündə günahlandırılır. Bundan başqa Jericho silahlı soyğun cinayətində də şübhəli olaraq saxlanılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.