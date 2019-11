Vilayət Eyvazovdan mühüm tapşırıq

"Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasına, qəbuluna daim xüsusi həssaslıqla yanaşılmalı, cinayətlərdən zərər çəkmiş şəxslərin hüquqlarının bərpası ilə bağlı məsələlərin həllində hər zaman operativlik göstərilməlidir".

Metbuat.az xəbər veirr ki, bunu Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov deyib.



Onun sözlərinə görə, insanların hüquqları, azadlıqları, qanuni mənafeləri yüksək səviyyədə qorunmalı, bu iş bütün struktur qurumlarda rəhbər heyətin şəxsi nəzarəti altında gündəlik həyata keçirilməlidir.

