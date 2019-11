Avropa İttifaqı Komissiyası Macarıstan nümayəndəsi Oliver Varqeyi qurumun Avropa Qonşuluq siyasəti və genişləndirmə danışıqları üzrə komissar vəzifəsinə rəsmi olaraq təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni komissar bu vəzifədə Yohannes Hanı əvəz edəcək.



Qeyd edək ki, bu ilin noyabrından Avropa Komissiyasının yeni tərkibi formalaşdırılmağa başlayıb.

