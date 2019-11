Bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasının növbəti iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda əvvəlcə seçki komissiyalarının səsvermənin nəticələrinə dair yekun protokollarının hazırlanma qaydası və sayı təsdiqlənib.



Daha sonra seçki bülletenlərinin mətni, forması, sayı və hazırlanması qaydaları təsdiq olunub. İclasda dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkiləri üçün 5 020 287 seçki bülleteninin çap olunacağı açıqlanıb.

