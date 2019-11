Qarabağda erməni hərbçi həbs olunub

Azərbaycanın işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində Ermənistan ordusunun 19 yaşlı hərbi qulluqçusu Erik Arutyunyanın ölümü ilə bağlı bir nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan İstintaq Komitəsinin məlumatına görə, saxlanılan şəxs sıravi K.A-dır.



Qeyd edək ki, noyabrın 4-də, saat 19:30 radələrində Qarabağdakı erməni hərbi hissəsində əsgər Erik Arutyunyan çənə nahiyəsindən güllə yarası alıb. O, xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.



Hadisə ilə bağlı Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin "intihar həddinə çatdırma" maddəsi ilə cinayət işi başlayıb.



İlkin istintaq davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.