Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) rəisi Vüsal Hüseynov növbəti dəfə “Facebook” hesabında canlı yayıma çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Xidmət rəisi sosial şəbəkə vasitəsilə vətəndaşları maraqlandıran sualları cavablandırır.







Qeyd edək ki, Vüsal Hüseynov ilk dəfə bu ilin fevral ayında "Facebook" səhifəsində onlayn qəbul keçirib. Onun təşəbbüsu sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb və yüksək qiymətləndirilib.

