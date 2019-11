UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin 4-cü turu çərçivəsində təmsilçimiz “Qarabağ” növbəti oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun komandası səfərdə Kiprin APOEL klubu ilə qarşılaşır.

Görüşün 10-cu dəqqiqəsində "Qarabağ"ın futbolçusu Maksim Medvedev hesabı açıb.

