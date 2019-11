Türkiyənin Manisa şəhərində 28 yaşlı azərbaycanlı qadın yol qəzasında xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza bu gün günorta saatlarında baş verib.

Belə ki, Həsən Arslan adlı şəxsin idarə etdiyi avtomobil Səma Dumanlının idarə etdiyi 3 təkərli elektrikli velosipedlə toqquşub. Nəticədə velosipeddə olan sərnişin Sonaxanım Məmmədova xəsarət alıb. Xəstəxanaya aparlıan azərbaycanlı qadının hamilə olduğu bildirilib.

