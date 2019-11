Nijni Novqorodda (Rusiya) 3 taksi sürücüsü sərnişini pulu ödəmədiyinə görə döyüb öldürdülər.

Metbuat.az xəbər verir ki, taksi sürücüsü yol pulunu ödəmək istəməyən sərnişinə qarşı iki həmkarını köməyə çağırıb. Onlar sərniçini ölənə qədər döyüblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.