Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi "Facebook" səhifəsində 9 noyabr – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə videoçarx paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoçarx “Bayrağımız mübarizə əzmimiz, zəfər sorağımız, istiqlaliyyət salnaməmizdir!” cümləsi ilə təqdim olunub.

Videonu təqdim edirik:

