Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilyət Eyvazovun vətəndaşlarla görüşdən yayılan fotoları müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, V.Eyvazovun vətəndaşları qəbul edərkən onun üçün ayrılmış yerdə deyil, vətəndaşlarla üzbəüz əyləşməsi diqqət çəkib.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri bunu nazirin sadəliyi, vətəndaşların özünü daha sərbəst hiss etməsi üçün atdığı addım kimi təqdir ediblər.

