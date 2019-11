Çempionlar Liqasında həftənin rəmzi komandası

UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 4-cü turunun rəmzi komandasını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qalatasaray”ı darmadağın edən (6:0) “Real”dan 3 futbolçu rəmzi heyətə düşüb:

Qapıçı: Keylor Navas (PSJ)

Müdafiəçilər: Yoahim Andersen (“Lion”), Yan Boral (“Slaviya”), Serxio Ramos (“Real”), Əşrəf Hakimi (“Borussiya”, Dortmund)

Yarımmüdafiəçilər: Kvinsi Promes, Hakim Ziyex (hər ikisi “Ayaks”), Jorjinyo (“Çelsi”), Son Hın Min (“Tottenhem”)

Hücumçular: Kərim Benzema, Rodriqo (hər ikisi “Real”).

