Azərbaycanda ailə dramı: Şəhidin qardaşı faciəvi şəkildə öldü - FOTO

Noyabrın 6-da Xızı rayonu ərazisində baş vermiş ağır yol qəzası nəticəsində vəfat edən 48 yaşlı Ceyhun Abbasovla bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb.

Metbuat.az bildirir ki, Bakı-Quba avtomobil yolunun Xızı rayonunun Giləzi kəndindən keçən hissəsində "Hyundai" markalı maşının vurub öldürdüyü 1971-ci il təvəllüdlü Abbasov Ceyhun Ülfət oğlu şəhid qardaşı olub. Belə ki, mərhumun kiçik qardaşı Zaur Abbasov 1993-cü ildə Goranboy istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Hər iki qardaş doğulub böyüdükləri Xızının Baxşılı kəndində dəfn ediliblər.

Qeyd edək ki, yol qəzasında vəfat edən C.Abbasov xırda ticarətlə məşğul olurmuş.

Mərhumun fotosunu təqdim edirik. (azxeber.com)

