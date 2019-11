Bədənində lobya bitən siçan görənləri heyrətə düşürdü - VİDEO

Hindistanın Radham bölgəsində görənləri çox təəcübləndirən bir hadisə yaşanıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Datar Singh adlı bir fermer tarlasına getdikdə kürəyində lobya bitkisi böyüyən, canlı şəkildə bir siçanla qarşılaşıb. Sinq və ətrafındakılar təəcüblə siçanı incələyərək videoya çəkib. Heyvanın olduqca ağrı çəkdiyini bildirən fermerin onu evinə apararaq lobya bitkisini kürəyindən çıxardığı açıqlayıb.

Sinq lobya toxumunun siçanın kürəyindəki açıq yaraya düşərək böyümüş ola biləciyini deyib.

Yaxınlıqdakı bir kollecdə biologiya departamentinin başçısı professor A. Sıddıki “Bu bir möcüzədir. Bitkinin siçanın boynuna yaxın yerdə böyümüş olmasına baxmayaraq hər hansı bir beyin zədələnməsi yoxdur” deyə bildirib.

