Hamilə qalan məktəblinin başının kəsilməsi ilə bağlı POLİSDƏN AÇIQLAMA

Bakı şəhərində azyaşlının qətlə yetirilməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "azxeber.com"-a Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin (BŞBPİ) Mətbuat Xidmətindən bildirilib. İdarədən qeyd edilib ki, nə dünən, nə də bu gün belə bir faktla bağlı polis orqanlarına məlumat daxil olmayıb.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkədə 8-ci sinif şagirdinin hamilə qaldığı, buna görə də atasının sifarişi ilə əmisi tərəfindən başı kəsildiyi məlumatı yayılıb.

https://metbuat.az/news/1287208/azerbaycanda-ana-azyasli-usagi-ile-birge-itkin-dusub.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.