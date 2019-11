Vilayət Eyvazov polkovniki vəzifəsindən azad etdi

Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) daha bir əməkdaşını təqaüdə göndərib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, Nazirliyin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinin rəis müavini, polis polkovniki Əkbər Əkbərov xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə əlaqədar işdən çıxarılıb.

V.Eyvazovun əmrinə əsasən, Ə.Əkbərov təqaüdə göndərilib.

Nazirin digər bir əmri ilə DİN-in Avtomobil təsərrüfatının rəisi, polis polkovniki Elçin Alıyev Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinin rəis müavini təyin olunub.

https://metbuat.az/news/1287217/sabahdan-bakietrafi-kend-ve-qesebelere-geden-avtobuslar-bura.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.