ARB TV-nin “Elgizlə İzlə” verilişinini növbəti qonağı əməkdar artist Rəhman Rəhmanov olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor “Elgizlə İzlə”yə evlənmək üçün müraciət edən Qarabağ əlili üçün xalqa müraciət edib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

