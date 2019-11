Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 4-cü turunun ən yaxşı oyunçusu bəlli olub.

Metbuat.az UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, həftənin ən yaxşı futbolçusu “Real”ın üzvü Rodriqo seçilib. O, Əşrəf Hakimi (“Borussiya”), Keylor Navas (PSJ) və Son Hun-Mini (“Tottenhem”) qabaqlayıb.

Qeyd edək ki, 19 yarımmüdafiəçi “Qalatasaray” 6:0 hesabı ilə qalib gəldikləri matçda het-trik edib.



