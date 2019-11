Bakıda tikintidə istifadə olunan kran yola aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Yeni Günəşli qəsəbəsində baş verib. Hadisə nəticəsində hər hansı itki və yaralanma ilə bağlı hələki məlumat yayılmayıb.

