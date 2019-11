Arxeoloqlar tarixin ilk nəhəng heyvanlarının qəbiristanlığını aşkar edib.

Milli.Az Bizimyol.info-ya istinadən bildirir ki, bu qəbristanlıqda 14 heyvana məxsus 800 sümük tapılıb. Araşdırmaçılar qədim insanların qurduğu ilk tələni aşkar etdiklərini qeyd ediblər.

Bu tələ 14 min il əvvəl Meksikanın Tultepek şəhərində otyeyən heyvanları ovlamaq üçün qurulub.

Bu heyvanlar arasında böyük mamont, dəvə və atların olduğu təxmin edilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.