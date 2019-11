Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı qolu açıqlanıb

UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı qolu müəyyənləşib.

"Report"un məlumatına görə, İtaliyanın "Yuventus" klubunun futbolçusu Duqlas Kostanın Rusiyada "Lokomotiv"ə (Moskva) vurduğu qol qrup mərhələsində IV turun ən yaxşısı seçilib.

29 yaşlı braziliyalı yarımmüdafiəçi fərdi keyfiyyətləri sayəsində rəqibin bir neçə oyunçusunu keçib və komandasına qələbə qazandırıb.

Qeyd edək ki, "Yuventus" "Lokomotiv"ə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib və sona iki tur qalmış 1/8 final mərhələsinə vəsiqəni təmin edib.







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.