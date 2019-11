Avtomobildən pul və maqnitofon oğurlayan Gəncə sakini tutulub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Kəpəz RPİ-nin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində "VAZ-2107" markalı avtomobildən 1300 manat, maqnitofon və bank kartı oğurlamaqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini M.Sultanov saxlanılıb.

Milli.Az

