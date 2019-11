"Mançester Siti"nin qapıçısı Ederson İngiltərə Premyer Liqasının 12-ci turunda "Liverpul"la mərkəzi oyunu buraxacaq.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə klubun baş məşqçisi Pep Qvardiola məlumat verib. O, zədəli qolkiperin matç gününə kimi hazır olmayacağını vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Ederson Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 4-cü turunda "Atalanta" ilə görüşdə (1:1) zədələnib.

Xatırladaq ki, "Mançester Siti" - "Liverpul" qarşılaşması noyabrın 10-u keçiriləcək.

Milli.Az

