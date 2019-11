Amerikalı basketbol mütəxəssisi Lyuk Ualton qadın müxbirə təcavüz edib.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə təcavüzə məruz qalan Kelli Tennanta açıqlama verib.

Onun sözlərinə görə, hadisə 2017ci ildə baş verib. Lyuk Ualton "Golden State Warriors" klubunda köməkçi-məşqçi işlədiyi vaxt otellərin birində Kelli Tennanta qarşı cinsi zorakılıq edib.

Qeyd edək ki, Lyuk Ualton hazırda "Sakramento Kinqs" basketbol klubunun baş məşqçisidi.

Milli.Az

