Əməkdar artist Nüşabə Əlsəgərlinin evində toy olacaq.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni qızı Nigarın "hə"sini verib. Belə ki, Nigar türkiyə vətəndaşı ilə ailə qurmağa hazırlaşır.

Sənətçinin kürəkəni aşpazdır. Cütlüyün nişanı dekabrın sonunda Bakıda olacaq.

