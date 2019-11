Avropa Liqasında bu həftənin ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib.

Publika.az UEFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, "Sevilya"nın hücumçusu Munir El-Haddadi hamını qabaqlayıb. O, səsvermədə Markus Reşford (“Mançester Yunayted”), Esteban Qranero (“Espanyol”) və Enzo Krivellini (“Başakşəhər”) geridə qoyub.

Qeyd edək ki, El-Haddadi "Düdelanj"la matçda (5:2) het-trikə imza atıb.

