BDU-da 9 noyabr - Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunub (FOTO)

Bakı Dövlət Universitetində (BDU) 9 noyabr - Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunub.

Universitetdən Trend-ə verilən məlumata görə, tədbirdə dövlət bayrağımız tələbələr tərəfindən səhnədə dalğalandırılıb, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan BDU-nun rektoru Elçin Babayev qeyd edib ki, universitet bu gün Azərbaycan Respublikasının mühüm bayramlarından birini - Dövlət Bayrağı Gününü qeyd edir. O bildirib ki, bayraq namusumuzdur, qeyrətimizdir, bizi irəliyə səsləyən, gələcəyə aparan, Vətənimizin tarixini yaşadan atributdur. Bu atributa hörmətlə yanaşmalı, onu göz bəbəyi kimi qorumalı və onunla qürur duymalıyıq. O vurğulayıb ki, üçrəngli bayrağımız şərəfli bir yol keçərək bu gün müstəqil Azərbaycanın başı üzərində dalğalanır. Sovet dövründə olan təbliğata baxmayaraq xalqımız öz bayrağını ürəyində yaşatdı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olan bayraq 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə keçirilən sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi təsdiq edildi. Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında bu bayrağın Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında vəsatət qaldırdı. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti vəsatətə baxıb və bu bayrağın yenidən Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Müstəqilliyimiz uğrunda mübarizənin qızğın çağında ümummilli lider Heydər Əliyevin bu qərarı o dövr üçün cəsarət tələb edən bir addım idi.

Bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkəmizdə uğurlu daxili və xarici siyasət aparılır. Bu siyasət nəticəsində bayrağımız beynəlxalq arenalarda dalğalanır.

Rektor Elçin Babayev vurğulayıb ki, bayrağımız milli birliyimizin rəmzidir. Bu bayraq təkcə Azərbaycan ərazisində yaşayan vətəndaşlarımızı deyil, həm də dünya azərbaycanlılarını birləşdirir. Arzu edirəm ki, bayrağımız bütöv Azərbaycan üzərində, Qarabağda dalğalansın.

Sonra Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı videoçarx nümayiş olunub.

BDU-nun Tarix fakültəsinin əməkdaşı, dosent Ələmdar Şahverdiyev məruzəsində Azərbaycan bayrağının keçdiyi uzun tarixi yoldan bəhs edib. Bildirib ki, bayrağımızın 3 rəngi xalqımızın əsrlərə dayanan tarixini özündə əks etdirir.

Tarix fakültəsinin tələbələri Şəms Əlicanova və Rauf Əliyev, Filologiya fakültəsinin tələbəsi Nadir Rzazadə, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin tələbəsi Rəfiqə Nurəliyeva çıxışlarında Azərbaycan gənclərinin bayrağımız ətrafında sıx birləşdiklərini diqqətə çatdırıblar. Onlar bayrağımıza həsr olunan şeirlər səsləndiriblər.

Tədbir bədii kompozisiya ilə davam edib.

