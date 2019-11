Qaraciyər paştetinin hazırlanması - Usta öz sirlərini açır - VİDEO

Milli.Az Lent.az-a istinadən oxucularına növbəti maraqlı resepti təqdim edir.

Tərkibi:

4 xörək qaşığı şəkər tozu, 2 xörək qaşığı su, 2 çay qaşığı limon suyu, 3-4 damcı qida boyası.

Hazırlanması:

Şəkər tozunu, suyu və limon suyunu qazana əlavə edib ocağa qoyuruq. Şəkər əriyib qaynayana qədər dayanmadan qarışdırırıq. 4-5 dəqiqə qaynadıqdan sonra boyanı əlavə edirik. Bir az qaynadıqdan sonra yoxlayırıq, konfet hazırdırsa, ocaqdan götürürüb bir üzünü şəkər tozuna vururuq. Sonra konfeti qaba yığıb servis edirik.

