"Znamya" klubunun hazırkı, Rusiya millisinin sabiq azərbaycanlı futbolçusu Aleksandr Səmədovun 1 yaşlı oğlu yanıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, xəstəxanaya yerləşdirilən azyaşlıya üz, döş qəfəsi və kürəyin birinci və ikinci dərəcəli yanığı diaqnozu qoyulub.

Məlumata görə, uşağın üzərinə qaynar su tökülüb. Hadisə Səmədovun evində baş verib.

Milli.Az

