Türkiyənin tarixi filmi "Diriliş Ərtoğrul"un davamı olan "Diriliş Osman"ın hansı tarixdə efirə gedəcəyi bəlli olub.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, Burak Özcivitin baş rolda oynadığı "Diriliş Osman" noyabrın 20-də Türkiyənin ATV kanalında yayımlanacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.