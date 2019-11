UFC çempionu Həbib Nurməhəmmədov irlandiyalı rəqibi Konor Makqreqorla ravnş etmək üçün şərtini açıqlayıb.

Milli.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, rusiyalı döyüşçü keçirdiyi mətbuat konfransında Konora ismarıc göndərib: "UFC-də 10 dəfə qələbə qazanarsa, revanş olacaq". Həbib Makqreqorun onun haqqında söylədiyi qərəzli fikirlərə nə üçün reaksiya göstərməməsinin səbəbini də açıqlayıb.

O, cavabını oktaqonda verdiyini deyib.

Milli.Az

