"Barselona"nın hücumçuları Antuan Qrizmann və Lionel Messi arasında gərginlik davam edir.

Milli.Az Qol.az-a istinadən bildirir ki, sözügedən oyunçular məşqlərdə danışmırlar.

Qeyd edək ki, fransalı futbolçu açıqlamasında Messi ilə dil tapmağın çətin olduğunu söyləmişdi. Argentinalı hücumçu isə Qrizmannla heç bir probleminin olmadığını bildirmişdi.

Milli.Az

