AÇ-2020 rəsmi topunun təqdimat mərasimi olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, qitə birinciliyində istifadə olunacaq top "Uniforia" adlanır. "Adidas"ın hazırladığı idman ləvazimatının əsas rəngi ağdır. Ttopun üzərində müxtəlif rəng çalarları da var.

Qeyd edək ki, AÇ-2020-nin matçları 12 şəhərdə, o cümlədən Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçiriləcək. Bakı Olimpiya Stadionu qrup mərhələsinin üç, 1/4 finalın 1 matçına ev sahibliyi edəcək.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.