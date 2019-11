Çində alimlər zirehli robot əsgər düzəldəcək.

Milli.Az virtualaz.org-a istinadən bildirir ki, bunla əlaqədar araşdırma mərkəzlərindən 100 nəfərlik qrup cəlb edilib.

Məlumata görə, onların təqdim etdiyi nümunələrin ağırlıq götürmə, kələ-kötür ərazidə yeriyə bilmə qabiliyyətləri müqayisə edilib. Mütəxəssislər hesab edir ki, belə zirehli döyüşçülərin olması Çin ordusunda rəqabəti və inkişafı gücləndirəcək.

Milli.Az

