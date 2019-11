BDU tələbələri 9 noyabr - Dövlət Bayrağı günü ilə əlaqədar yürüş ediblər (FOTO)

Bakı. Trend:

Bu gün Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının təşkilatçılığı ilə 9 noyabr - Dövlət Bayrağı günü ilə əlaqədar universitetin ərazisində yürüş keçirilib.Universitetin tələbələri şanlı tarix yolu keçmiş üçrəngli bayrağımız ilə universitetin həyətində yürüş ediblər.

Universitetdən Trend-ə verilən məlumata görə, aksiyanın keçirilməsində əsas məqsəd vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi, dövlət bayrağına sevgi və hörmətin aşılanması olub.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 17 noyabr 2009-cu ildə imzaladığı Sərəncamla Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının ilk dəfə rəsmi surətdə 1918-ci il noyabrın 9-da qəbul edilməsi nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə hörmət və ehtiramı təmin etmək məqsədi ilə hər il noyabr ayının 9-u Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü kimi qeyd olunur.

