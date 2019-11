Azərbaycan "Tokio 2020" Yay Paralimpiya Oyunlarına 6-cı lisenziyanı qazanıb

"Report"un məlumatına görə, bu vəsiqəyə para-atlet Samir Nəbiyev sahib çıxıb.

Nuriyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən dünya çempionatında kişilər arasında F57 kateqoriyasında nüvə itələmə yarışıda 14,06 metr göstərici ilə 4-cü yeri tutub. O, ilk "dördlüy"ə düşdüyü üçün paralimpiadada iştirak hüququna yiyələnib.

Daha əvvəl dünya çempionatında Kamil Əliyev uzununa tullanma üzrə T12 kategoriyasinda 3-cü yeri tutaraq, lisenziya əldə edib.

Qeyd edək ki, dünya çempionatı noyabrın 15-dək davam edəcək. Növbəti günlərdə digər idmançılar da yarışlara qatılacaqlar.



