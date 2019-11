"KamAZ"dan yıxılıb xəstəxanalıq oldu

62 yaşlı kişi yük maşının üstündən yıxılaraq ağır xəsarət alıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Mingəçevirdə baş verib.

Belə ki, şəhər sakini Əsədulla Məhərrəmov "KamAZ" markalı maşının yük yerinin üstünə örtük çəkən zaman ehtiyatsızlıqdan həmin hissədən düşüb. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan yaşlı kişi xəstəxanaya çatdırılıb. Onun baş və bədən nahiyəsindən ağır xəsarətlər aldığı müəyyən edilib. Ə.Məhərrəmov Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir.

Milli.Az

