Müdafiə Sənayesi naziri Mədət Quliyevin oğlu Murad Qulubəyli Azxeber.com-a müsahibə verib.

Publika.az xəbər verir ki, o, müsahibəsində məmur övladı anlayışından çıxmaq istəməsindən, bu sözü sevmədiyindən danışıb.

Muradın sözlərinə görə, onun ən böyük dəstəkçisi atasıdır. O, Mədət Quliyevin də incəsənətə yaxın insan olduğunu bildirib.

