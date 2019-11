Ukraynanın Xalq artisti, "Eurovision" təmsilçisi Tina Karol "Viva" jurnalı üçün kamera qarşısına keçib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, fotosessiya ABŞ-ın cənub-şərqində Antilop Kanyonunda (Arizona ştatı) baş tutub. Cəsarətli, zərif və dəbli Tina bir neçə effektli obraz nümayiş etdirib.

Fotoların müəllifi Alina Simonenkodur.

Milli.Az

