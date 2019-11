Türkiyədə, o cümlədən, Azərbaycanda reytinq rekordları qıran “Diriliş Ertuğrul” serialının davamı olaraq çəkilən “Kuruluş Osman”ın yayım tarixi bəlli olub.

Publika.az xəbər verir ki, serial 20 noyabrda izləyicilərinin görüşünə gələcək.

Yayım tarixini serialın qəhrəmanlarından biri Aslıhan Karalar açıqlayıb.

Qeyd edək ki, serialın fraqmanı sosial mediada izlənmə rekordları qırıb.

