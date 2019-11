Çinin ən varlı sakini odur

Çinli sahibkar, "Alibaba" internet-mağazasının təsisçisi Cek Ma Çin Xalq Respublikasının varlı sakinlərinin siyahısında birinci yerdə qərarlaşıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Forbes" yazıb.

Buna qədər siyahıya "Tencent" telekommunikasiya holdiqinin təsisçisi Ma Xuanten liderlik edirdi.

Yeni reytinqdə Cek Manın sərvəti 38,2 milyard dollar məbləğində qiymətləndirilir. Bu, ötən ilə nisbətən 3,6 milyard dollar çoxdur.

Ma Xuantenin sərvəti isə 38,8 milyarddan 36 milyarda düşüb.

Milli.Az

