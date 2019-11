Britaniyalılar İsveç vətəndaşlığı almağa tələsirlər.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqının tərkibindən çıxması ilə bağlı baş verən siyasi və iqtisadi qeyri-sabitlik fonunda Birləşmiş Krallığın daha çox təbəəsi İsveç vətəndaşlığı almaqdan ötrü müraciət edirlər.

İsveçin Miqrasiya Agentliyinin yaydığı rəsmi məlumatlara əsasən, təkcə bu il 4100 britaniyalı İsveç vətəndaşlığı əldə edib. Beləliklə, 2019-cu il rekord ili olub. Çünki bir il əvvəl İsveç vətəndaşlığı almış britaniyalıların sayı bundan 3 dəfə az idi.

Lakin İsveçin Miqrasiya Agentliyinin nümayəndələri təsdiqləyirlər ki, Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqı tərkibindən çıxmasına hazırlıq İsveç vətəndaşına çevrilən Britaniya vətəndaşlarının sayının artmasının yalnız bir səbəbidir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.