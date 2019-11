Nərimanov rayonunda mübahisə zəmnində döyülmə hadisəsi baş verib.

Hadisə Nərimanov parkında qeydə alınıb. Belə ki, 16 yaşlı Əhmədov İlham Bayram oğlu tanımadığı şəxslərlə mübahisə zəmnində döyülüb.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona qapalı kəllə-beyin travması, baş beyinin silkələnməsi diaqnozu qoyulub.

İlkin məlumata görə, İ.Əhmədov park ərazisində olarkən bir neçə nəfər ona söz atıb. Aralarında yaranan mübahisə əlbəyaxa davaya çevrilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.