Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) Lənkəran zona şöbəsinin sədri, tanınmış şair İltifat Saleh (İltifat Salayev) vəfat edib.

"Report" xəbər verir ki, İ.Saleh ötən gün axşam saatlarında 84 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, İltifat Saleh 1935-ci il iyunun 10-da Lənkəran rayonunun Boladi kəndində anadan olub.



